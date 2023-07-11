Расписание электричек между Москвой и Тверью изменят на две недели

С 17 июля по 4 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов направления Москва — Тверь. Причина — продолжение ремонтных работ на станции Крюково. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

В частности, в будни поезда, курсирующие между Москвой и Тверью, а также между Москвой и Конаково, будут ходить по измененному графику. Часть из них отменят.

Кроме того, интервалы между электричками увеличат, в том числе в час пик. Так, до станции Ховрино интервал увеличится до 20 минут, а до Ленинградского вокзала — до 30 минут.

В Москву с 11:00 до 12:00 интервалы вырастут до 1 часа, а с 12:00 до 14:00 — до 2,5 часа. С 10:30 до 14:30 из Москвы движения поездов не будет.

На участке от Ленинградского вокзала до станции Крюково остановки некоторых электричек отменят, пишут «Тверские ведомости».