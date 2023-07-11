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Канадский нападающий ХК СКА Лайпсик намерен получить гражданство РФ

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Канадский хоккеист Брендан Лайпсик заявил о своем желании получить гражданство России. Об этом 11 июля сообщил главный тренер и генеральный директор хоккейного клуба (ХК) СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину», — сообщил Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер отметил, что постарается максимально помочь 29-летнему игроку осуществить его желание и поддерживает его в этом, учитывая, что РФ сейчас нужно максимально усиливать свой чемпионат.

«Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать. Возможно, он когда-нибудь сыграет в форме сборной России», — добавил Ротенберг.

Канадский нападающий уже три года живет в России и за это время смог объездить почти всю страну. При этом если в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, то в России всегда чувствовал только поддержку как от болельщиков, так и от тренеров и партнеров по команде, отметил директор клуба.

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Ранее, 29 апреля, спортивный директор ХК «Динамо Москва» Алексей Сопин сообщил, что американский защитник Бреннан Менелл хочет получить гражданство Российской Федерации. По его словам, 25-летний американец хочет получить паспорт РФ и начать играть за сборную России по хоккею.

До этого, 1 апреля, американский боксер Кевин Джонсон попросил российское гражданство. По словам спортсмена, ему очень нравится Россия и он хотел бы жить в ней и видеться «со своим другом Александром Поветкиным».

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