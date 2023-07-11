Канадский нападающий ХК СКА Лайпсик намерен получить гражданство РФ

Канадский хоккеист Брендан Лайпсик заявил о своем желании получить гражданство России. Об этом 11 июля сообщил главный тренер и генеральный директор хоккейного клуба (ХК) СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину», — сообщил Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер отметил, что постарается максимально помочь 29-летнему игроку осуществить его желание и поддерживает его в этом, учитывая, что РФ сейчас нужно максимально усиливать свой чемпионат.

«Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать. Возможно, он когда-нибудь сыграет в форме сборной России», — добавил Ротенберг.

Канадский нападающий уже три года живет в России и за это время смог объездить почти всю страну. При этом если в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, то в России всегда чувствовал только поддержку как от болельщиков, так и от тренеров и партнеров по команде, отметил директор клуба.

Ранее, 29 апреля, спортивный директор ХК «Динамо Москва» Алексей Сопин сообщил, что американский защитник Бреннан Менелл хочет получить гражданство Российской Федерации. По его словам, 25-летний американец хочет получить паспорт РФ и начать играть за сборную России по хоккею.

До этого, 1 апреля, американский боксер Кевин Джонсон попросил российское гражданство. По словам спортсмена, ему очень нравится Россия и он хотел бы жить в ней и видеться «со своим другом Александром Поветкиным».