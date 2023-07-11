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Политолог предсказал потерю Эрдоганом статуса лидера всех мусульман

Политолог Ярошенко: Турция во главе с Эрдоганом решила включиться в антироссийскую коалицию
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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency
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Согласие президента Турции Реджепа Эрдогана снять вето на вступление Швеции в НАТО может быть связано с тем, что он решил включиться в антироссийскую коалицию. Однако такой шаг серьезно бьет по имиджу турецкого политика как лидера среди всех мусульман. Такое мнение политолог Алексей Ярошенко высказал во вторник, 11 июля.

«Турция и Эрдоган никогда не были наши друзьями и ими никогда не будут. Там, где есть возможность не только насолить России, но и реализовать свои геополитические национальные интересы, Эрдоган это сделает», — сказал он в разговоре с телеканалом «360».

По словам эксперта, турецкий лидер так поступал неоднократно.

«Что касается Швеции и оскорбления религиозных чувств мусульман. То, что Турция на фоне этих событий сняла вето на включение Швеции в НАТО, очень сильно бьет по имиджу и статусу турецкого президента как исламского лидера», — отметил Ярошенко.

Он напомнил, что в последние годы Эрдоган позиционировал себя как лидера всех мусульман. Он пытался проводить соответствующую политику по всему миру, вмешиваться в решение проблем мусульман. Теперь же сам Эрдоган и уничтожает этот статус. Он спокойно смотрел на то, как в Швеции сжигали Коран.

Ярошенко высказал мнение, что Турция во главе с Эрдоганом решила включиться в антироссийскую коалицию. Ранее турецкий лидер пытался лавировать, однако теперь от этого лавирования ничего не осталось, заключил политолог.

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10 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, передает НСН. При этом Столтенберг обратил внимание на то, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

В тот же день Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО сделал заявление о том, что вступление Швеции в альянс станет возможным, после того как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он отметил также, что сообщит о новом условии Турции во время саммита, передает RT. По словам Эрдогана, последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

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