Карту Калужской области вышили в Обнинске

Карту Калужской области представят на Всероссийском фестивале «Вышитая карта регионов России». Ее подготовили мастера клуба «Художественная вышивка» и клуба лоскутного шитья «Вдохновение».

Над созданием карты 15 мастериц из Обнинска работали около двух месяцев. Полотно, размер которого 1,5 м х 1,3 м, повторяет очертания старинной схемы границ Калужской области. Оно выполнено уникальной местной вышивкой, цветной перевитью. Для карты региона мастера вручную вышили 16 уникальных элементов.

Газета «Весть» уточняет, что фестиваль пройдет в августе в Чувашии. На нем лучшие мастера из каждого российского региона представят карту своего субъекта. После этого все полотна соберут воедино.

Ранее сообщалось, что карта Пензенской области, которую вышивают местные мастерицы, пополнилась образцами русской, армянской и еврейской традиционной вышивки. В регионе проживают представители множества этносов. Их материальная и духовная культура отражена в мотивах народных вышивок.