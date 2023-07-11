ВС РФ отразили девять атак украинских боевиков на донецком направлении за сутки
Российские силы успешно отразили девять атак украинских боевиков на донецком направлении за сутки. Об этом заявил на брифинге 11 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.
«На донецком направлении <…> успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Всего на этом направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 250 боевиков, а также один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.
На краснолиманском направлении было отражено три атаки украинских боевиков, сообщил Конашенков. Потери на этом направлении составили до 105 военнослужащих противника.
Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские военные уничтожили три САУ Krab польского производства. Также были уничтожены вражеские САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубица Д-30.
Накануне, 10 июля, Конашенков сообщил, что на донецком направлении в ходе боевых действий было уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также один танк и четыре автомобиля.
До этого, 9 июля, на этом направлении южная группировка войск отразила атаки противника действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии. Также в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка ДНР были поражены скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.