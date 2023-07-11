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ВС РФ отразили девять атак украинских боевиков на донецком направлении за сутки
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ВС РФ отразили девять атак украинских боевиков на донецком направлении за сутки

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Фото: РИА Новости
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Российские силы успешно отразили девять атак украинских боевиков на донецком направлении за сутки. Об этом заявил на брифинге 11 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

«На донецком направлении <…> успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Всего на этом направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 250 боевиков, а также один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.

На краснолиманском направлении было отражено три атаки украинских боевиков, сообщил Конашенков. Потери на этом направлении составили до 105 военнослужащих противника.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
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Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские военные уничтожили три САУ Krab польского производства. Также были уничтожены вражеские САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубица Д-30.

Накануне, 10 июля, Конашенков сообщил, что на донецком направлении в ходе боевых действий было уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также один танк и четыре автомобиля.

До этого, 9 июля, на этом направлении южная группировка войск отразила атаки противника действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии. Также в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка ДНР были поражены скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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