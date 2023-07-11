Лавров - РФ поразило, с какой скоростью Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради НАТО

Лавров - РФ поразило, с какой скоростью Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради НАТО

2023-07-11 13:44:27

2023-07-11 13:44:27

2023-07-11 13:44:27

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