Новое здание Читинской птицефабрики открылось в Маккавеево

В селе Маккавеево открылось новое здание Читинской птицефабрики. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Забайкалья Александр Осипов и вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев, сообщает корреспондент ИА ChitaMedia во вторник, 11 июля.

Птицефабрика была основана 54 года назад, и за это время там ни разу не проводился ремонт. Директор предприятия пояснил, что модернизация стала возможна благодаря займу от государства.

По словам Бардалеева, в цехе установили новое современное оборудование, что позволяет увеличить эффективность птицефабрики. Следующим шагом нужно обеспечить транспортировку яиц и куриного мяса. Сейчас на предприятии насчитывается около 22 тыс. несушек.

В свою очередь Осипов заявил, что в Забайкалье реализуются масштабные проекты, но особое значение имеют средние и малые. Глава региона отметил, что внимание нужно уделять сельскому хозяйству, поскольку такие предприятия не только создают продукцию, но и обеспечивают работой местных жителей.