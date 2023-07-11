Число мест для рекламы в Ставрополе сократилось в пять раз с 2021 года из-за новой схемы размещения баннеров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в прошлом году в краевой столице установили 22 рекламные конструкции, из них 13 — цифровые билборды. Также от вывесок очистили 30 фасадов. Так, на улице Серова собственник убрал рекламу на фасаде, которую установили без решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика здания.

«Это длительный и трудоемкий процесс, потому что зачастую баннеры размещались собственниками многие годы назад без регламентирующих разрешений», — сказал мэр города Иван Ульянченко, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

Помимо этого в администрации планируют привести к единому стилю вывески в историческом центре города. Для получения субсидии на эти цели власти Ставрополя до конца 2023 года подадут заявку на участие в конкурсе лучших проектов, который проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».