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Опубликовано видео с задержанным по подозрению в убийстве девочки в Челябинской области

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Фото: СК РФ
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СК России опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве 11-летней школьницы в Челябинской области в Telegram-канале во вторник, 11 июля.

По факту убийства школьницы в Челябинской области Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело. Также проводятся следственные действия с подозреваемым.

Вместе с тем стало известно, что у подозреваемого имеются проблемы со здоровьем. Так, в младенчестве на фоне постоянного кислородного голодания у него развились проблемы с головой. В подростковом возрасте ситуация нормализовалась, однако сохранились перепады настроения. Также ему запрещалось употреблять алкоголь, поскольку он становился агрессивным. По предварительным данным, в день убийства подозреваемый выпил несколько бутылок пива.

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Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Известно, что девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы. Полицейские также проверяли версию о том, что девочка могла утонуть в реке.

Спустя двое суток тело ребенка нашли в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что он дал признательные показания.

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