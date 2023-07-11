Обнаружена пропавшая в Пермском крае группа туристов из 22 человек
Обнаружена группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, поиск которых велся в Пермском крае. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».
Предварительно, у туристов всё хорошо.
Официально информация не подтверждена. Детали уточняются.
Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьва. Они должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню не вышли.
К месту поисков направили сотрудников краевой службы спасения. К ним также были привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками. На поиски из Казани вылетел и вертолет Ми-8.
Уточнялось, что в МЧС группа свой сплав не регистрировала хотя перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление ведомства по региону.