В Кремле оценили сближение Анкары с Европой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 11 июля ответил на вопрос журналистов, нет ли у Кремля ощущения, что Турция становится проевропейской. Речь идет о заявлении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу вступления Швеции в НАТО.

Песков заявил журналистам, что Турция может ориентироваться на Запад, в истории этой страны были интенсивные периоды ориентирования на западные государства. При этом РФ намерена развивать диалог с турецкой стороной, это выгодно и Москве, и Анкаре.

«Турция — член Североатлантического альянса. Турция имеет свои обязательства, Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом. В этом плане мы никогда не носили розовые очки», — пояснил пресс-секретарь президента России.

10 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом генсек военно-политического блока отметил, что не имеет информации о том, насколько быстро и когда Турция намерена передать документы по Швеции.

В этот же день Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита.

21 июня Турция заявила, что одобрит заявку шведской стороны на вступление в НАТО после того, как Стокгольм выполнит обязательства по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом. Он был подписан в июне минувшего года в ходе саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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