Трамвай загорелся на правобережье Красноярска

Трамвай загорелся вечером в понедельник, 10 июля, в Ленинском районе Красноярска. Огонь успешно потушили через 15 минут, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Сообщение о возгорании трамвая в районе улицы Московской поступило спасателям в 20:25. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за 15 минут. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Возгорание тушили пять человек и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины инцидента.