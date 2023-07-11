Памятник Бухгольцу откроют в Омске в День города
В Омске на День города запланировано открытие памятника основателю Омской крепости Ивану Бухгальцу. Финальная сборка документа проходит в Екатеринбурге.
ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на администрацию Омска сообщает, что бронзовый памятник установят на Иртышской набережной. Там уже подготовили основание для монумента. На его изготовление ушло порядка 130 т бетона.
Ранее глава горсовета Владимир Корбут говорил, что место выбрано идеально, ничего не придется разрушать и шар, пешеходные и велосипедные дорожки останутся на своих прежних местах.
По словам градоначальника Сергея Шелеста, до дня рождения Омска остается меньше месяца, одним из главных событий праздника станет открытие первого в городе конного памятника. Скульптор Михаил Минин лично следит за процессом его финальной сборки.
Меценатом установки монумента Бухгольцу является ГК «Титан». Его стоимость оценивается в 30 млн рублей.