Кинолог назвал последствия отказа от вакцинации собак

Чтобы защитить собаку от вирусных заболеваний, ветеринары рекомендуют проводить своевременную вакцинацию. Пропуск обязательных прививок может обернуться серьезными последствиями, в том числе гибелью питомца, рассказал «Известиям» 11 июля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пренебрегать вакцинацией — это значит подвергать собаку неоправданному риску. Есть множество мифов о том, что, если собака мало гуляет, ее вакцинировать необязательно или что введенная вакцина может навредить питомцу. Не нужно доверять непроверенной информации. Отказываться от вакцинации из-за чьих-то заблуждений опасно для здоровья и жизни собаки», — предупредил Голубев.

Он отметил, что существуют особо опасные вирусные заболевания, например бешенство. Предупредить его можно лишь своевременной профилактикой. Заболевшего питомца сложно или невозможно вылечить от некоторых вирусов, помочь может только вакцинация.

«Даже если питомец не выходит на улицу, туда выходите вы и ваши домочадцы. Таким образом вы взаимодействуете с разными людьми и даже животными, на вашей обуви вы можете принести домой источник инфекции. Поэтому вакцинация очень важна даже для тех животных, которые большую часть времени находятся дома», — добавил кинолог.

Также он обратил внимание, что если питомец болел определенным вирусом и у него есть антитела, то это не означает, что ему не нужны прививки. По его словам, организм собаки не сформирует долгосрочный иммунитет ни к одному из известных возбудителей опасных заболеваний. Рано или поздно без прививки она снова может заразиться. Кроме того, с возрастом защитные функции организма ослабевают.

«Не нужно регулировать количество дозы для питомцев разного размера, считая, что если габариты у собаки меньше, то и вводимое количество препарата должны сократить. Это неправда. Вакцины содержат в себе минимальную и необходимую иммунизирующую дозу, ее необходимо вводить полностью, это не зависит от размеров собаки. Если питомец получит только половину дозы, у него просто не сформируется иммунитет, а значит, и прививку придется делать повторно», — подчеркнул Голубев.

Кинолог также призвал не бояться вакцинировать собак только потому, что вакцина содержит в себе возбудитель вируса. Это действительно так, однако в них содержится минимальная необходимая «убитая» или ослабленная «форма» микроорганизма, который позволяет не заразить животное и выработать необходимый иммунитет.

7 июня ветеринарный врач Ольга Михеева рассказала, как подготовить собаку к поездке на природу. По ее словам, питомца следует обработать от блох и клещей за период от одного до трех дней до поездки. Михеева предупредила, что нельзя единовременно использовать средства от гельминтов, блох и клещей. В них может быть одно действующее вещество, и тогда будет превышение дозы.