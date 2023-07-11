Венгрия рассчитывает на решение НАТО не приглашать Украину в альянс

Венгрия рассчитывает, что лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе решат не приглашать Украину в альянс. Об этом 11 июля заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Очевидно, что о приеме в НАТО страны, находящейся в состоянии конфликта, не может быть и речи. Такая страна не должна становиться членом НАТО, поскольку ясно, что она сразу же создаст военную угрозу для всего альянса, и также ясно, что если Россия окажется на другой стороне, то это приведет к началу еще одной мировой войны», — сказал он в интервью телеканалу М1.

Сийярто отметил, что Венгрия считает важным принятие на встрече в Вильнюсе «ответственного решения» в ответ на желание Украины вступить в НАТО.

При этом он подчеркнул, что в итоговом документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Украины в альянс. Сийярто отметил, что Украина должна понимать, что НАТО является не только военным союзом, но и организацией, в которой следует уважать права нацменьшинств.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО. Он отметил, что вступление страны в альянс потенциально угрожает европейской безопасности. При этом он отметил различие подходов рядов стран — членов альянса по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отказаться от необходимости выполнения Украиной плана действий по членству в альянсе. По его мнению, такая стратегия тормозит процесс вступления Киева. Генсекретарь предложил план из трех пунктов по приближению Украины к организации.

9 июля президент США Джо Байден указал на то, что среди стран НАТО нет единого мнения по приглашению Украины в альянс прямо сейчас. Прежде Киеву необходимо выполнить ряд требований.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.