Минимального показателя по младенческой смертности достигли в Удмуртии

В Удмуртии зафиксировали существенное снижение количества случаев младенческой смерти. Сейчас этот показатель стал рекодно минимальным — 2,6 на 1 тыс. рожденных детей. Об этом сообщила вице-премьер республиканского правительства Эльвира Пинчук. Она назвала эти цифры одними из лучших в России.

За первые шесть месяцев 2022 года показатель младенческой смертности составил 4,4 на 1 тыс. детей. Но по итогам года он снизился до 3,4 на 1 тыс.

Как пишет ИА «Сусанин», уменьшить показатель удалось благодаря улучшению работы системы оказания медицинской помощи беременных и новорожденным. Кроме того, помогли в этом централизация случаев преждевременных родов в перинатальном центре Первой республиканской клинической больницы, а также усиление реанимационно-консультативного центра Республиканской детской клинической больницы в Ижевске.

По словам вице-премьера, важно продолжать совершенствование службы родовспоможения, обновление парка медицинского оборудования, работу с кадрами, в том числе привлечение в регион востребованных специалистов и подготовку собственных неонатологов и педиатров.

Ранее, в середине мая, президент Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России на период до 2030 года. В течение полугода должен быть утвержден план мероприятий по ее реализации.