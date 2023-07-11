В Екатеринбурге младенец выпал с пятого этажа

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его нетрезвые родители спали. Об этом 11 июля сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По предварительной информации, во время трагедии в комнате общежития на улице Титова была вся семья: мужчина, его сожительница и двое их маленьких детей 2020 и 2022 годов рождения.

Однако взрослые спали после употребления алкоголя, а их младший ребенок играл на диване. При этом окно в комнате было открыто. В какой-то момент малыш подобрался к нему и упал с высоты.

«При падении он получил тяжелые травмы, в связи с чем был госпитализирован в медучреждение, где ему в настоящее время оказывается необходимая помощь», — передает сообщение пресс-службы следственного органа «Уралинформбюро».

Ранее, 9 июля, сообщалось, что в Москве 7-летний ребенок погиб, выпав из окна 10-го этажа жилого дома на Севастопольском проспекте. По факту гибели ребенка проводится проверка. Ее ход и результаты контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.