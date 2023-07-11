Губернатор Пермской области поручил усилить поиски пропавшей тургруппы из 22 человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек, включая 11 детей, в Горнозаводском округе. На эту тему он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале 11 июля.

«В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это при том, что среди участников есть дети. Верим, что всё обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — отметил он.

К месту поисков направлены сотрудники краевой службы спасения. К ним также привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками.

Как уточнили в МЧС, вертолет Ми-8 уже вылетел из Казани в Пермский край для поиска туристов.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что туристы вышли на маршрут сплава еще 4 июля и должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню они не вышли.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление МЧС России по региону.