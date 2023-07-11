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Обнаружена пропавшая в Пермском крае группа туристов из 22 человек

Губернатор Пермской области поручил усилить поиски пропавшей тургруппы из 22 человек

Губернатор Пермской области Махонин о пропавшей тургруппе: верим, что всё обойдется
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Фото: Соцсети
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить работы по поиску туристической группы из 22 человек, включая 11 детей, в Горнозаводском округе. На эту тему он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале 11 июля.

«В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это при том, что среди участников есть дети. Верим, что всё обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — отметил он.

К месту поисков направлены сотрудники краевой службы спасения. К ним также привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками.

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Как уточнили в МЧС, вертолет Ми-8 уже вылетел из Казани в Пермский край для поиска туристов.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что туристы вышли на маршрут сплава еще 4 июля и должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню они не вышли.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление МЧС России по региону.

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