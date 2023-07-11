Ветеринары Уссурийска обнаружили гельминтов в молодом картофеле

Яйца и личинки гельминтов обнаружили в партии молодого картофеля из Октябрьского района Приморья. Паразитов в пробах продукции выявили в Уссурийском филиале ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, основная причина подобных выявлений — использование органических удобрений. Прежде чем применять навоз в сельском хозяйстве, он должен пройти обеззараживание и предварительное компостирование.

Органические удобрения на основе отходов животноводства также должны быть нормированы по показателям качества и исследоваться по ветеринарно-санитарным, токсикологическим и гигиеническим характеристикам, в частности, проверяться на чистоту от паразитов.

Как отмечает ИА UssurMedia, Приморской МВЛ неоднократно обнаруживали яйца и личинки гельминтов при лабораторных испытаниях органических удобрений. Паразиты могут попадать на овощи с частичками почвы, поэтому перед употреблением их необходимо тщательно промывать под проточной водой с щеткой.

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