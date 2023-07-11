В аэропорту Внуково нашелся сбежавший неделю назад из переноски кот
В московском аэропорту Внуково нашли кота по кличке Котик, который сбежал еще 4 июля из переноски по дороге из грузового терминала в самолет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Предварительно, физически животное не пострадало, однако сильно напугано. В ближайшее время кота передадут хозяевам.
Домашний питомец потерялся 4 июля, когда должен был полететь в отпуск вместе с хозяйкой и ее двухлетней дочкой. Кота поместили в переноску и сдали в багаж. Однако животное так и не попало в самолет.
Владелец кота Евгений тогда рассказывал, что сотрудники авиакомпании «Якутия» приняли питомца в багаж и передали переноску в негабаритный груз. Однако буквально через несколько часов хозяевам сообщили, что кота потеряли.
В авиакомпании же заявляли, что вина лежит на владельцах кота, которые плохо закрыли переноску.
18 мая сообщалось, что российские военные, участвующие в спецоперации РФ по защите Донбасса, обнаружили рядом с помещением, в котором они проживали, бездомную кошку. После того как они начали подкармливать животное, кошка постепенно перебралась к военным на постоянное место жительства.