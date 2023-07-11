«Крымтроллейбус» увеличил перевозки пассажиров на 43,3%

Государственное предприятие «Крымтроллейбус» перевезло 36,8 млн пассажиров в первом полугодии 2023 года, что на 43,3% выше аналогичного периода прошлого года. Такая информация опубликована в Telegram-канале минтранса Крыма.

В пресс-службе уточнили, что за указанный период услугами троллейбусов воспользовалось 12 млн 573 тыс. пассажиров, автобусами — 24 млн 264 тыс. граждан.

По данным ведомства, на ежедневной основе услугами «Крымтроллейбуса» пользуются 204 тыс. человек. В 2022 году предприятие перевезло 55 млн пассажиров, отмечает ИА «Крыминформ».