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Обнаружена пропавшая в Пермском крае группа туристов из 22 человек

МЧС направило беспилотники на поиски пропавших под Пермью 22 туристов

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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МЧС России организовало поиски туристической группы с детьми, пропавшей в Пермском крае. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило ведомство в своем Telegram–канале.

В составе группы было 22 человека, включая 11 детей. Они сплавлялись по реке Усьва от поселка Средняя Усьва и не вышли на точку сбора в назначенное время, уточнило ведомство.

«На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», — говорится в сообщении.

МЧС привело в готовность вертолет Ми-8, находящийся в Казани, до места поиска ему предстоит преодолеть 600 км, уточнили в ведомстве.

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О происшествии стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что туристы вышли на маршрут сплава еще 4 июля и должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к этому дню они не вышли.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края уточнили, что перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление МЧС России по региону.

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