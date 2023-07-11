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Особый противопожарный режим введут в Севастополе с 15 июля

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Особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности введут в Севастополе с 15 июля. Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева, сообщает во вторник, 11 июля, ИА SevastopolMedia.

На время действия особого противопожарного режима запрещается использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Исключения составляют устройства, который эксплуатируются на территории предприятий общественного питания.

В целях безопасности в лесах вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ сроком до 21 календарного дня.

Дополнительные требования к пожарной безопасности включают в себя запрет на запуск пиротехники, разведение костров, сжигание мусора на дачах, садоводствах, лесном фонде и в населенных пунктах. Помимо этого нельзя выжигать травы на земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения, защитным и лесным насаждениям, проводить сельхозпалы и иные пожароопасные работы.

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