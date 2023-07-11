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Подросток попал в реанимацию с отравлением алкоголем в Оренбурге

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В реанимацию Оренбургской областной детской клинической больницы доставили подростка с токсическим отравлением алкоголем. Его возраст не уточняется. Также неизвестны подробности случившегося.

РИА «Оренбуржье» пишет со ссылкой на медицинское учреждение, что мальчик с 10 лет употребляет алкоголь и курит электронные сигареты. На протяжении суток врачи-реаниматологи и токсиколог боролись за его жизнь. Интоксикацию удалось снять. Врачи смогли вернуть подростка к полноценной деятельности.

В региональном минздраве «Урал56.Ру» отметили, что это не единичный случай. Агентство напоминает, что в 2020 году в Гае Оренбургской области после употребления алкоголя и химического вещества, метадона, умер 16-летний подросток. В 2021 году в Орске Оренбургской области 13-летний подросток отравился самогоном, когда был в гостях у своей бабушки.

Об отравлении десяти подростков в Новоуральске стало известно 7 июля. Дети были госпитализированы, двое из них — в реанимацию. В биологических жидкостях пострадавших медики выявили содержание этанола в различной концентрации.

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