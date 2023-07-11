Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер стал участником пранка Вована и Лексуса. Во время разговора с ними он сказал, что думал, что «Северный поток – 2» (СП-2) взорвала Украина. Видео было опубликовано во вторник, 11 июля, на Rutube.

Вован и Лексус позвонили Киссинджеру по видеосвязи от имени украинского президента Владимира Зеленского. Во время разговора экс-госсекретаря спросили, кто виновен в диверсии на «Северных потоках».

«Если честно, я думал, это вы. Но я не стал бы вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — признался Киссинджер.

15 июня Москва обратила внимание Совбеза ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов, которое проводят Германия, Дания и Швеция. Затем первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники все еще не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

13 июня Politico писала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

Обе ветки крупнейших газопроводов в Европе «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.