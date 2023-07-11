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Сельдь из Хабаровского края уплыла в Японию

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Партию мороженой тихоокеанской сельди общим весом более 553 т отправило в Японию рыбоперерабатывающее предприятие из Хабаровского края. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Рыба была добыта в мае-июне 2023 года в Охотском районе Хабаровского края в Северо-Охотоморской подзоне. Экспортная партия сельди прошла все необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров по показателям безопасности.

В ходе ветеринарного контроля нарушения не было выявлено и на продукцию оформили два экспортных сертификата. После этого мороженая рыба отправилась в Японию на морском транспортном судне «Бузанский»‎.

Всего с начала 2023 года Хабаровский край отправил на экспорт более 6204 т рыбной продукции. Основными направлениями по-прежнему остаются Япония, Китай и Корея.

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