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Бой Кунченко с Мусаевым проведут в Тюмени в канун Дня города

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В Тюмени в канун Дня города, 28 июля, во второй раз пройдет международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC. Состоится бой между тюменцем Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу RCC сообщает, что Кунченко покорил почти все вершины в ММА. Так, он был чемпионом М-1, принимал участие в сильнейшей лиге мира UFC и в лиге PFL. Считается, что это один из немногих бойцов, чья карьера повлияла на развитие смешанных единоборств в России. Мусаев в свою очередь имеет серию из 15 побед и еще не испытал ни одного поражения. Он был участником лиги KSW.

Турнир состоится в 17:00 в спортивном комплексе «Центральный». Он даст старт празднованию Дня города.

Первый турнир лиги RCC прошел в Тюмени 11 февраля. Тогда также выступал Кунченко. Его соперником был бразилец Глейсон Тибао, который входил в 100 лучших бойцов мира.

Ранее американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter о желании подраться с руководителем корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом на ринге. Директор Meta в свою очередь заявил о готовности ответить на вызов владельца Twitter. 22 июня Маск сказал, что его поединок с Цукербергом должен пройти по правилам смешанных единоборств (MMA).

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