Мощный циклон надвигается на Приморье
Штормовой ветер и интенсивные дожди с грозами ожидаются в конце недели в Приморском крае. Реальная угроза влияния циклона снижена, ливни будут менее интенсивные и затронут меньшую территорию, чем ожидалось.
По информации «Примгидромета», прогностическая траектория вихря предполагается не вдоль приморского побережья, а на расстоянии от него около 200–250 км.
Как отмечает ИА PrimaMedia, ранее синоптики прогнозировали на 14–15 июля в регионе значительное ухудшение погоды — очень сильные ливни с грозами и усиление ветра до штормового, на мысах южного побережья вплоть до ураганного.
Мониторинг и прогнозы еще будут уточняться, пишет издание.