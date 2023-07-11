США исключили связь вопроса членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО

Вопрос членства Турции в Евросоюз (ЕС) не связан со вступлением Швеции в Североатлантический альянс, заявил 11 июля на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«НАТО — это НАТО. ЕС — это ЕС. США не входят в ЕС. США ранее выступали за переговоры Турции с Европой, за возобновление этих переговоров», — сказал он.



Салливан также указал на то, что президент США Джо Байден начал выступать за переговоры Турции и Европы задолго до того, как встал вопрос о членстве Швеции в НАТО. Он добавил, что, таким образом, данные темы не связаны между собой.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом генсек альянса отметил, что не имеет информации о том, насколько быстро и когда Анкара намерена передать документы по Швеции.



В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на июльский Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в члены ЕС. Он добавил, что расскажет о новом условии Турции в ходе саммита.



21 июня Турция назвала условием для одобрения вступления Швеции в НАТО выполнение от Стокгольма обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Анкара блокировала процесс рассмотрения заявки Стокгольма на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения турецкой стороны, связанные с борьбой с терроризмом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. В итоге 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.