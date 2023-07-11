Экипаж БМПТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ за ночь

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» группировки «Юг» выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 11 июля, рассказал командир экипажа БМПТ.

Стрельба велась из автоматической пушки калибра 30 мм с расстояния 4 км до противника, уточнил он.

«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии 4 км, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим (снарядами. — Ред.). Расход был 400 снарядов», — приводит его слова «РИА Новости».

Стрельба велась ночью при помощи тепловизоров, потому что так легче обнаружить цели, в том числе живую силу и технику противника. Для нанесения ударов по легкой и тяжелой технике экипаж использует противотанковые ракетные комплексы, сообщил командир экипажа.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу экипажа тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», выжигающей укрепрайоны и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Также в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении российскими военными трех САУ Krab польского производства на сватовском и краснолиманском направлениях. Он уточнил, что ВС РФ также ликвидировали вражеские САУ «Гвоздика», САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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