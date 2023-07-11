В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе растет число женщин-военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 11 июля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — рассказал он «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что украинских женщин-военных есть как офицеры, так и рядовой состав.
Ранее, 24 июня, Марочко сообщал, что женщины принимают участие в штурмовых отрядах Вооруженных сил Украины. Тогда он указывал, что тела девушек — участниц боевых действий со стороны Киева — были обнаружены на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. На сегодняшний день в рядах украинской армии продолжают действовать 2029 наемников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.