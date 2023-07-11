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Экс-советник главы Пентагона объяснил бесполезность поставок оружия Украине

Полковник в отставке Макгрегор: наращивание поставок оружия Украине не изменит исход конфликта
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Amanda Jett
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Слишком поздно, ничто не изменит исход украинского конфликта, даже рост поставок оружия и техники, заявил 10 июля бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, есть только один вариант выхода из ситуации — остановиться как Западу, так и Киеву.

«Давайте сядем за стол переговоров и договоримся, о чем еще возможно договориться, так как мы уже не в том положении, когда можно диктовать условия. Наращивание поставок не изменит ничего, уже поздно, всё кончено», — сказал он в подкасте Judging Freedom.

Макгрегор добавил, что решение американских властей поставлять Киеву кассетные боеприпасы — ошибка, так как их использование «не наносит достаточного вреда, чтобы применять их» в бою. Смысла в кассетных боеприпасах нет, так как артсистемы достаточно точны.

«Думаю, мы сделали ошибку, предоставляя их, так что теперь, конечно, выглядим как бесстыжие лицемеры. Я думаю, эти боеприпасы несут в себе больше вреда, чем пользы. Вряд ли они как-то помогут украинцам», — отметил он.

Экс-советник министра обороны назвал отчаянием мотивы действий киевской администрации и Запада. Он уверен, что Вашингтон, Лондон и Киев в отчаянии, поэтому делают то, что происходит теперь на арене украинского конфликта.

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Ранее в этот день бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выразил схожее мнение, предположив, что зимой украинские войска постигнет поражение. Причинами тому станут большие потери, нехватка снарядов и неспособность Запада снабжать Украину достаточным количеством боеприпасов вовремя.

7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

В тот же день кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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