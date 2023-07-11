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Танкисты группировки «Восток» отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе

Минобороны: танкисты группировки «Восток» остановили наступление ВСУ на Времевском выступе
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Фото: РИА Новости
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Танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак украинских военных и уничтожил иностранную бронетехнику на Времевском выступе, сообщил 11 июля начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства», — сказал он.

Чехов добавил, что лейтенант Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов. Он также руководил действиями бронегруппы по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах.

«Благодаря самоотверженным действиям подчиненных и личному мужеству офицера были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено», — отметил глава пресс-центра.

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Ранее в этот день Чехов сообщал, что два украинских взвода были выявлены на южнодонецком направлении военнослужащими российской группировки «Восток». Выдвижение националистов было сорвано — уничтожена техника и живая сила противника.

9 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка, а также Малая Токмачка Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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