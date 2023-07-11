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Следователи раскрыли дело о намерении матери заказать убийство своих детей

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Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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Расследование уголовного дела в отношении 67-летней жительницы Красноярска, которая обвинялась в организации приготовления убийства собственных взрослых детей, завершено, сообщили 11 июля в следственном отделе по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемая на почве конфликтных отношений со своими 48-летними детьми: дочерью и сыном, намереваясь завладеть их имуществом решила совершить их убийство. Не желая нести ответственность за совершенные преступления, женщина обратилась к знакомому мужчине, высказав ему намерение совершить убийство своих детей за денежное вознаграждение, и просьбой подыскать исполнителя преступлений», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что после услышанной просьбы мужчина обратился в правоохранительные органы. Тогда же действия злоумышленницы взяли под контроль сотрудники полиции. Мужчина продолжил подыгрывать подозреваемой, привел на встречу якобы исполнителя двойного убийства, за которое женщина пообещала 160 тыс. рублей.

«Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение», — добавили следователи.

В начале мая под контролем оперативных сотрудников псевдоисполнитель инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице об исполненном заказе посредством ножевых ранений. В этот же день злоумышленница передала исполнителю денежные средства в размере 80 тыс. рублей. После передачи денег за убийство дочери женщину задержали сотрудники полиции.

Обвиняемая в ходе расследования признала вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 33, п.п. «а»,«з» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух лиц, из корыстных побуждений, по найму). Уголовное дело, которое возбудили в мае, будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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5 июля следственные органы СУ СК России по Ростовской области сообщили о готовности направить в суд уголовные дела трех серийных торговцев детьми. Двое жителей города Шахты обвинялись в похищении несовершеннолетних для дальнейшей продажи. В 2021 году они обманным путем отнимали детей у женщин, находящихся в тяжелом материальном положении.

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