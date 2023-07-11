Более 40 человек скончались из-за наводнений на севере Индии
Не менее 41 человека погибли в наводнениях в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила газета The Times of India.
Сильные ливни затронули национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.
Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.
В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах заблокированы сотни туристов.
Ранее, 9 июля, в Дели в результате сильных осадков погиб человек. После сильного дождя в городе в субботу обрушилось 15 домов, под завалами которых и было найдено тело.