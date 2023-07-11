Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к памятнику Народным героям в Пекине во вторник, 11 июля, в ходе визита в КНР. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Во время церемонии возложения цветов военный оркестр исполнял гимн Российской Федерации.

«Памятник посвящен народным героям сразу нескольких войн, начиная с Опиумных и заканчивая Гражданской войной 1946-49 гг., в ходе которой и зародилась современная китайская государственность», — рассказал корреспондент.

Ранее, 10 июля, состоялась встреча Матвиенко и лидера КНР Си Цзиньпина. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.

После встречи Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и РФ благодаря совместным усилиям сохраняют здоровую и стабильную динамику развития. В свою очередь Матвиенко сказала, что РФ и Китай не позволят никому разговаривать с ними «языком силы и угроз» и выступают против вмешательства во внутренние дела государств.

25 июня МИД РФ сообщил, что Китай подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и процветании России. Было отмечено высокое состояние российско-китайских отношений на данный момент и указана готовность к совместной работе по последовательному укреплению государств. Также был выделен доверительный характер двусторонних связей.

Китайская газета Global Times 24 мая написала, что союз Москвы и Пекина может стать настоящим геополитическим вызовом для США. Автор материала считает, что опыт всеобъемлющего политического партнерства РФ и КНР доказывает, что при достижении определенными государствами высокого уровня взаимодоверия мир становится более открытым.