Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон уверен, что зимой украинские войска постигнет поражение. Причиной тому станут большие потери, нехватка снарядов и неспособность Запада снабжать Украину достаточным количеством боеприпасов вовремя, заявил он 10 июля.

«В обозримом будущем США вряд ли предоставят достаточное количество артиллерийский снарядов для поддержки Украины, но другой вопрос в том, что будет с Украиной после декабря. Это спорный вопрос, так как нет никаких шансов, что с такими потерями в личном составе и технике она сможет удержаться на поле боя», — сказал он подкаста Judging Freedom.

Джонсон так же указал, что готовность Вашингтона предоставить Киеву кассетные боеприпасы объясняется тем, что других нет. Как он выразился, «на складах осталось кое-что из старого», но восполнять потери Украины нечем.

Особенно Джонсона порадовало бравирующие выступления президента Украины Владимира Зеленского, который заявляет об успехах своей армии на поле боя. Экс-аналитик ЦРУ рассмеялся, слушая речь украинского лидера про инициативу в руках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, мало кто понимает, что он имеет в виду, повторяя слово «инициатива», которое не имеет отношения к реальности. Они не добрались даже до первой линии обороны, они понесли огромные потери», — отметил он.

По словам Джонсона, немало американцев верят в то, что говорит Зеленский, в успехи украинской армии, но, подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ, один из ближайших дней заставит их пробудиться.

7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

В тот же день кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.