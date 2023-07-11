Один человек погиб при столкновении автобуса с поездом на Алтае

В Алтайском крае столкнулись автобус и грузовой поезд, погиб один человек. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, авария произошла на перегоне Панкрушиха – Урываево.

«По предварительным данным, пострадал водитель. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Пассажиров в салоне не было», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 3 июля, три вагона и локомотив сошли с рельсов на железнодорожном перегоне в Приморье. Для ликвидации последствий на место происшествия направили восстановительные поезда станций Партизанск и Первая речка.