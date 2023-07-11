Миротворец погиб при нападении вооруженных людей на патруль миссии ООН в ЦАР
Миротворец ООН из Руанды был убит в понедельник в результате нападения на патруль на северо-востоке Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство Reuters.
«Нападение произошло в 3 км от города Сам-Уанджа. Трое нападавших были убиты, один взят в плен», — приводит сообщение ООН агентство.
Ни одно ополчение не было напрямую обвинено в атаке.
Миротворцы ООН были направлены в ЦАР в 2014 году, после свержения президента Франсуа Бозизе повстанцами группировки «Селек». После чего по стране прокатилась волна репрессий по религиозному признаку.
Ранее в декабре 2022 года в столице ЦАР Банги сгорели здания миссии Евросоюза (ЕС). Никто не пострадал.