В Приморье мужчина дважды попал под колеса автомобиля

В Приморье мужчина дважды попал под колеса автомобилей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, совершил наезд на пешехода, который шел посередине проезжей части в сторону Уссурйиска. Затем на лежащего на проезжей части мужчину наехал 38-летний водитель автомобиля Toyota Regius Ace», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП 57-летний пешеход получил множественные травмы. Его госпитализировали. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Накануне авария произошла в Темрюке в Краснодарском крае. 36-летний водитель мотоцикла Honda насмерть сбил девочку шести лет. После этого мотоциклист не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и влетел в четырех пешеходов, среди которых были двое детей. Позже стало известно, что от полученных травм девочка умерла в больнице. Вскоре в больнице скончался и ее отец.