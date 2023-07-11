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«Роскосмос» открыл новый набор в отряд космонавтов

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Стартовал открытый конкурс по отбору претендентов в космонавты, его проводят «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Информация об этом появилась на официальном сайте корпорации 10 июля.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно соответствовать основным параметрам: иметь гражданство РФ, быть младше 35 лет, иметь высшее образование по летным, научным, инженерным специальностям, а также иметь опыт работы по специальности не менее трех лет. Важный пункт — знание английского языка. Также комиссия смотрит на здоровье — у претендента не должно быть хронических болезней. Помимо этого, важна комплекция: рост — 150-190 см, и масса тела — 50-90 кг.

Подать документы можно до 30 октября этого года.

«Претенденты на участие в отборе предоставляют в конкурсную комиссию пакеты бумаг по перечню личных и медицинских документов», — уточнили в «Роскосмосе».

Самый первый конкурс проходил в 2012 году, тогда отобрали восемь претендентов, за следующие два набора отряд пополнился еще на 12 человек. В этом году проводится четвертый конкурс. Сейчас в отряде космонавтов 26 человек. В этом году организаторы планируют выбрать еще шесть космонавтов, причем половина – женщины, отметил в беседе с «РИА Новости» командир отряда Олег Кононенко.

В прошлом году «Роскосмос» выбирал космонавтов в Белоруссии. Претенденты готовятся к полету на Международную космическую станцию. Национальная академия наук Белоруссии отправила лист с именами 29 кандидатов. Запуск планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

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Ранее, 9 июля, «Известия» показали как проходят тренировки космонавтов в Звездном городке. Там для имитации невесомости при отработке выходов в открытый космос создали специальную гидролабораторию. Для этого под воду поместили макет российского сегмента МКС, который по размерам полностью соответствует реальному.

До этого, 5 июля, орбиту МКС подняли в преддверии запуска «Союза МС-24» и отстыковки «Союза МС-23». После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 км, до 417,9 км над поверхностью планеты. За всё время полета МКС коррекцию высоты ее орбиты проводили уже 341 раз.

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