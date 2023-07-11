Десантники с беспилотником Zala сорвали попытку наступления противника

Российские десантники с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zala пресекли попытку очередного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ показало видео боевой работы расчета Zala на одном из направлений в зоне спецоперации.

«Оперативно сработать, запустить, посадить и тут же покинуть позицию. На время запуска в основном уходит у нас менее пяти минут», — рассказал военнослужащий с позывным Татарин.

Операторы беспилотника выходят на очередное задание рано утром. Более года боевой расчет успешно охотится на украинских боевиков и военную технику противника, выявляет на линии фронта укрепрайоны и позиции ВСУ.

В считанные секунды беспилотник поднимается на несколько сотен метров и уходит в сторону вражеских позиций. Управляющий оператор находится в нескольких десятках км от аппарата. Мощный двигатель и современная система контроля позволяют беспилотнику работать даже в непогоду. Для него не страшны и станции радиоэлектронной борьбы противника. Камера высокого разрешения помогает обнаружить и безошибочно идентифицировать замаскированные позиции и вооружение врага, пояснили в Минобороны.

Десантники обнаружили блиндажи и траншеи, в которых находилось большое количество личного состава и вооружения противника. Эта информация оперативно была передана в центр управления войсками, и тут же по позициям начала работать дальнобойная ствольная артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ). Так, благодаря действиям десантников, на этом участке фронта была сорвана еще одна наступательная операция украинских националистов.

4 июля российские военнослужащие уничтожили артиллерийские установки ВСУ с помощью ударных беспилотников «Ланцет». После того как спрятанную в лесополосе вражескую технику обнаруживает российский беспилотник, он посылает сверху ударный снаряд.

До этого, 26 июня, обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии. Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления благодаря этому БпЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.