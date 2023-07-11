Стоимость отечественного электромобиля i-Sky может составить до 4 млн рублей

Стоимость электромобиля i-Sky российского бренда Evolute может составить до 4 млн рублей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера «Моторинвеста» (производит Evolute) Андрея Резникова.

«Сложно сказать, но мы надеемся, что будет до 4 млн рублей с учетом субсидий, которые сейчас получают наши покупатели по программе кредитования, поддержки кредитных программ», — сказал он в ходе выставки «Иннопром-2023».

По плану, продажи новинки стартуют в конце III квартала этого года. В дилерские центры машины начнут поступать к концу августа.

Ранее, 5 июля, стало известно, что в минувшем июне в России продали 144 и 400 автомобилей Voyah и электрокаров Evolute соответственно. По словам аналитиков, в июне реализовали на 23 электромобиля Evolute меньше, чем в мае (167 ед.). Всего с начала 2023 года в России продали 863 седана i-Pro и кроссовера i-Joy.

Тем временем премиум-бренд Voyah реализовал в стране 400 автомобилей, в число которых входит 16,74% от всего рынка премиальных электрокаров. Всего за шесть месяцев 2023-го в России реализовали 1075 Voyah. На сегодняшний день бренд представлен в РФ кроссовером Voyah Free, минивэном Dream и седаном Passion.