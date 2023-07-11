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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

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Фото: РИА Новости
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Взрывы прозвучали в Одессе и Одесской области, о чем в ночь на 11 июля сообщили украинские СМИ.

«Очевидцы сообщают о мощных взрывах в районе Ильичевска (Черноморска)», — сообщает Telegram-канал «Украина.Ру».

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

Минобороны РФ информацию пока не прокомментировало.

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8 июля в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что в ночь на субботу объекты инфраструктуры в двух областях страны быль повреждены. Ночью в Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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