Профессор Кузник спрогнозировал действия Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе 11 июля начинается двухдневный саммит НАТО, где главными темами, как ожидается, станет дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе. А также вступление Швеции в альянс, в чем Турцию должен был бы убеждать президент США Джо Байден, но накануне, 10 июля, с этой задачей справился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как заявил после трехсторонних переговоров Столтенберг, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном о взаимной поддержке и приложении усилий для ускорения вступления Швеции в НАТО, а Турции — в Евросоюз.

Как предположил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, президент США, который отправится на саммит после переговоров с британским премьером Риши Сунаком, попытается сплотить европейцев, чтобы они «проявили решимость и обязались оказывать неограниченную поддержку Украине», несмотря на то что конфликт развивается не в пользу Киева.

«На саммите НАТО Соединенные Штаты попытаются установить связь между гарантиями безопасности для Украины и реальным путем к членству в НАТО. Однако шансы на то, что блок действительно предложит Украине дорожную карту быстрого членства, практически равны нулю. Впрочем, альянс может предложить Украине другие гарантии, чтобы повысить моральный дух», — сказал он.

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У НАТО есть причина: какие решения по Украине примут на саммите в Вильнюсе