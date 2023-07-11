Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Мир
Антонов заявил о попытке США настроить общество на одобрение любых антироссийских мер
Армия
Кадыров заявил о взятии в плен пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек поражение ВСУ зимой из-за недостатка боеприпасов
Экономика
В России создадут единый реестр должников бюджета
Туризм
Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за сильных ливней в Грузии
Мир
Литва призвала НАТО создать постоянные военные базы у границ России
Экономика
В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии
Мир
Посол РФ в Ливии предупредил о рисках распространения оружия с Украины в Африке
Общество
ГИБДД с 11 июля будет осуществлять надзор по новому порядку
Мир
В Киеве отказались считать гарантии безопасности альтернативой вступлению в НАТО
Экономика
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022-м

Профессор Кузник спрогнозировал действия Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе

0
Фото: Global Look Press/dpa/Cover Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вильнюсе 11 июля начинается двухдневный саммит НАТО, где главными темами, как ожидается, станет дальнейшая помощь Украине и перспективы ее членства в альянсе. А также вступление Швеции в альянс, в чем Турцию должен был бы убеждать президент США Джо Байден, но накануне, 10 июля, с этой задачей справился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кассетный пас: Киев ссорит Лондон и Вашингтон перед саммитом НАТО
Что стало причиной для раскола между союзниками и почему «особым отношениям» США и Великобритании приходит конец

Как заявил после трехсторонних переговоров Столтенберг, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном о взаимной поддержке и приложении усилий для ускорения вступления Швеции в НАТО, а Турции — в Евросоюз.

Как предположил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, президент США, который отправится на саммит после переговоров с британским премьером Риши Сунаком, попытается сплотить европейцев, чтобы они «проявили решимость и обязались оказывать неограниченную поддержку Украине», несмотря на то что конфликт развивается не в пользу Киева.

«На саммите НАТО Соединенные Штаты попытаются установить связь между гарантиями безопасности для Украины и реальным путем к членству в НАТО. Однако шансы на то, что блок действительно предложит Украине дорожную карту быстрого членства, практически равны нулю. Впрочем, альянс может предложить Украине другие гарантии, чтобы повысить моральный дух», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

У НАТО есть причина: какие решения по Украине примут на саммите в Вильнюсе

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023