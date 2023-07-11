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Эксперты оценили попытки несостоявшихся родителей призвать к ответу клинику сурматеринства

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Несостоявшиеся родители потребовали возобновить уголовное дело о мошенничестве в отношении клиники суррогатного материнства ГК «Свитчайлд» (организация ликвидирована). 10 июля Мосгорсуд приступил к рассмотрению их иска.

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При этом Мещанский районный суд ранее отказал в возобновлении дела, закрытого в 2021 году за отсутствием состава преступления. По мнению медицинского юриста Андрея Карпенко, перспектив возобновления дела о мошенничестве нет. Когда следователь закрывает дело за неимением улик, спустя почти два года свидетельства преступления вряд ли появятся. Он напомнил, что юрлицо, котором идет речь — ГК «Свитчайлд», уже ликвидировано.

«Если бы клиника была действующей, могли бы поднять документацию даже в рамках просто гражданского процесса, добиться назначения судебно-медицинской экспертизы, задать экспертам вопросы, надлежащим ли образом клиника выполняла функцию по пересадке эмбриона», — отметил он, отказав в возможности истцов добиться чего-либо от возобновления дела.

Гинеколог-репродуктолог Денис Огородников добавил, что даже при наличии очень хорошего биологического материала беременность у суррогатной мамы наступает только в 70% случаев. Сама по себе технология гарантий не дает.

«Клиника, о которой идет речь, занимается репродукцией около 20 лет. Вряд ли в договоре было прописано, что беременность должна наступить обязательно. Думаю, что документ составили так, чтобы с организации нечего было взять и она ничего не была должна», — предположил он.

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