В России создадут единый реестр должников бюджета

Минфин работает над созданием единого реестра должников федерального бюджета, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили: в пилотном режиме он формируется в рамках централизованного учета.

Предложение о разработке такого ресурса поступило от Счетной палаты (СП) еще в 2021 году. Тогда там отметили, что реестр должен улучшить качество учета дебиторской задолженности, поскольку позволит госорганам оценивать надежность контрагентов на этапе заключения договоров.

Дебиторская задолженность перед казной появляется у ведомств при заказе работ или товаров и погашается при исполнении обязательства или при взыскании денег, если обязательство сорвано.

В начале 2023-го была утверждена «дорожная карта» по созданию единого информационного пространства о состоянии дебиторки по неналоговым доходам, рассказали «Известиям» в Счетной палате. Это необходимо для разработки электронного реестра должников бюджета. Срок исполнения — 2027 год, сообщили в СП. В марте-апреле СП протестировала функциональность ресурса, с учетом замечаний и предложений Минфин и Казначейство дорабатывают его.

Создание единого реестра необходимо для упорядочения процесса управления дебиторкой и ее взыскания, если она просрочена, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее словам, ресурс нужен, чтобы процесс госзакупок был более прозрачным, поскольку большие объемы просроченных долгов находятся на подрядчиках министерств.

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Списки обозначены: в России создают единый реестр должников госказны