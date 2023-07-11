Шесть человек пострадали и один погиб при пожаре в жилом здании в Нижнем Новгороде

Пятеро детей и один взрослый пострадали при пожаре жилого здания в Нижнем Новгороде, еще один человек погиб. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации «Известий», четверо детей находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести.

«Пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек, в том числе пять детей, пострадали шесть человек, в том числе пять детей. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городского округа города Нижний Новгород», — говорится в сообщении ведомства.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы 80 человек и 24 единиц техники.

Ранее, 10 июля, в Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание на площади 3,5 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы семь человек. О пострадавших не сообщалось.