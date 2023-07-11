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Число заразившихся корью в селе под Пензой выросло до 31

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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области выросло до 31 человека. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«С момента выявления очага сейчас идет как раз пик заболеваемости. Получают лечение 13 человек в стационаре, семь наблюдаются амбулаторно. 11 человек выздоровели», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

В селе приостановили проведение массовых мероприятий и начали «подчищающую иммунизацию». Это вакцинация непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно детей и взрослых.

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О вспышке кори под Пензой стало известно ранее, 4 июля. Тогда региональный минздрав сообщал о 18 зараженных инфекцией.

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