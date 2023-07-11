Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!». Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, победителями стали авторы 17 экскурсий по столице. 10 из них определило экспертное жюри, а семерых выбирали участники проекта «Активный гражданин», пишет НСН.

Собянин пояснил, что изучить все 17 маршрутов-победителей можно в специальной рубрике онлайн-журнала Russpass Mag, отмечает сайт aif.ru.

Мэр уточнил, что самому юному победителю конкурса — 11 лет, отмечает телеканал «360». Ребенок представил маршрут по району Зюзино. В ходе прогулки по нему можно увидеть Медовый пруд и храм Бориса и Глеба, пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, жюри конкурса отметило маршруты по станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, а также по дворянским усадьбам Москвы.

В мае в столице перезапустили проект «Экскурсии в метро». Он позволяет жителям и гостям города ближе познакомиться с историей и культурой столичной подземки.

На сайте tour.mosmetro.ru представлены все гиды, которые ведут экскурсии в метрополитене. Все они имеют аккредитацию, используют авторские маршруты и показывают метро с новых и иногда неожиданных ракурсов.